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30 января, 16:58

Хабиб Нурмагомедов — о бое Умара против Фигередо: «Почувствовал, что Дейвесон не хотел драться»

Руслан Минаев

Член Зала славы UFC и бывший чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал оценку победе своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова над Дейвесоном Фигередо.

«Фигередо — хороший, крепкий оппонент с большим именем, бывший чемпион. Но, когда я был в углу Умара, почувствовал, что Дейвесон не хочет драться. Он ничего не форсировал, только пытался провести безопасный для себя поединок. Фигередо трудно финишировать, он не прет вперед, его очень тяжело поймать. Но нам важно было попасть в топ-4: О'Мэлли, Мераб, Ян и Умар. Сейчас ясно — только четыре парня наверху, и UFC это знает», — цитирует Нурмагомедова MMA.Metaratings.ru.

25 января Умар Нурмагомедов победил Фигередо единогласным решением судей на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе. Рекорд Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 20 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Дейвесон Фигередо
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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