Хабиб Нурмагомедов назвал двух возможных соперников для Умара в UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто может стать следующим соперником для экс-претендента на пояс в легчайшем весе Умара Нурмагомедова.

«Если Ян собирается драться с Мерабом, то Умар станет сражаться с Шоном О'Мэлли. Если Ян выберет О'Мэлли, то Умар будет драться с Мерабом», — приводит слова Хабиба MMA.Metaratings.ru.

25 января Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвисона Фигередо единогласным решением судей на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 20 побед и одно поражение.