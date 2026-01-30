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30 января, 16:21

Хабиб Нурмагомедов назвал двух возможных соперников для Умара в UFC

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто может стать следующим соперником для экс-претендента на пояс в легчайшем весе Умара Нурмагомедова.

«Если Ян собирается драться с Мерабом, то Умар станет сражаться с Шоном О'Мэлли. Если Ян выберет О'Мэлли, то Умар будет драться с Мерабом», — приводит слова Хабиба MMA.Metaratings.ru.

25 января Умар Нурмагомедов победил бразильца Дейвисона Фигередо единогласным решением судей на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 20 побед и одно поражение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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Петр Ян
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
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