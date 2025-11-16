Губерниев назвал Махачева выдающимся спортсменом

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о победе российского бойца Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 322.

Махачев одержал победу единогласным решением судей и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе.

«Чемпионские титулы Махачева говорят сами за себя, он выдающийся спортсмен. Здорово, что после Хабиба Нурмагомедова в нашей стране есть настоящий чемпион и кумир миллионов людей в UFC. Махачев — огромный мастер, за победой которого наблюдал весь мир. Поздравляю его с этим титулом!» — приводит «ВсеПроСпорт» слова Губерниева.

Махачев стал первым бойцом из России, которому удалось стать чемпионом UFC в двух весовых категориях. До этого Ислам был чемпионом в легком весе, он перешел в полусреднюю весовую категорию ради поединка с Маддаленой.