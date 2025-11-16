Дана Уайт — о возможном поединке Махачева с Топурией: «Зависит от планов Ислама»

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном поединке россиянина Ислама Махачева с испанцем Илией Топурией.

«Не знаю. Есть много вариантов, зависит от того, что планирует Ислам», — сказал Уайт.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном поединке UFC 322. Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев