Сегодня, 11:05

Мухаммад — о победе Махачева: «Рад, что Ислам стал двойным чемпионом. Это легендарный статус»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC Белал Мухаммад поздравил россиянина Ислама Махачева с победой над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322.

Россиянин одержал победу решением судей. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Рад, что Ислам стал двойным чемпионом, это легендарный статус в этом виде спорта. Хабиб и его команда заслуживают этого», — написал в соцсетях Мухаммад.

Ислам Махачев.Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Белал Мухаммад
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
Диллону Дэнису пожизненно запретили посещать турниры UFC после драки с командой Махачева

Губерниев назвал Махачева выдающимся спортсменом

