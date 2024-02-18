Гребнев считает, что Волкановски не следовало так рано соглашаться на бой с Топурией

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев отреагировал на поражение австралийца Алекса Волкановски в поединке с грузинским бойцом Илией Топурией.

«Как мне кажется, Волкановски не полностью восстановился после своего последнего поражения нокаутом от Махачева и ему нельзя было так быстро соглашаться на следующий бой. Тем не менее Топурия вместе со своим тренерским штабом сумел очень четко просчитать Алекса. Волкановски любит опускать левую руку после определенных движений, на что Илия сделал основной акцент. Его плотная работа закончилась коронным приемом по челюсти австралийца», — цитирует Гребнева RT.

Топурия нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на турнире UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.