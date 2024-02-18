Царукян проводит подготовку к поединку против Оливейры в Кисловодске

Российский боец ММА Арман Царукян готовится к поединку против бразильца Чарльза Оливейры на базе «Юг Спорт» в Кисловодске.

«На спортивной базе «Юг Спорт» в Кисловодске проходят сборы у спортсменов по смешанным единоборствам. В зале бокса спортивно-тренировочного комплекса тренируются Арман Царукян, Александр Шаблий, Владимир Каннуников, Дац Дациев и Арсен Халадаев», — приводит ТАСС слова главы курорта Евгения Моисеева.

Моисеев также отметил, что на сборы в Кисловодск приезжают представители самых разных видов спорта.

«В нашем городе благодаря условиям среднегорья создаются уникальные природные условия для тренировок. Известные бойцы ММА тоже приехали в Кисловодск оттачивать мастерство, заряжаться энергией и богатырской силой», — добавил он.

Царукян проведет поединок против Оливейры на турнире UFC 300, который пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.