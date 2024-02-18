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18 февраля, 19:14

Гребнев назвал слабые стороны Копылова в бою против Эрнандеса

Алина Савинова
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Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал поражение россиянина Романа Копылова в бою против американца Энтони Эрнандеса.

«Эрнандес действительно сильнее Копылова как боец. Посмотрите, что он делал в их бою. Энтони заставил Романа устать в борьбе. Сколько бы Копылов не тренировался в Дагестане, он все равно ударник и не сможет стать борцом по-настоящему элитного уровня, и его стойка не на чемпионском уровне. К сожалению, основная проблема Романа в поединке заключалась в том, что он давал американцу работать. Он был близок к победе, когда начинал наносить удары, но временами заставился, чем и воспользовался Эрнандес», — цитирует Гребнева RT.

Эрнандес победил Копылова сабмишном во втором раунде в поединке на турнире UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, который прошел 17 февраля. Россиянин до этого потерпел в лиге два поражения.

Источник: RT
Роман Копылов
ММА
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