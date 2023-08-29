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Сегодня, 12:19

Гилберт Бернс дал прогноз на бой Чимаева и Косты: «Для Хамзата это будет долгая ночь»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) считает, что если у Хамзата Чимаева (12-0) получится повалить Пауло Косту (14-2), то он победит, а если нет, то победителем встречи выйдет бразилец.

«Это хороший бой, — приводит слова Бернса MMA Junkie. — Я даже собираюсь сделать большой разбор этого боя на своем канале YouTube, но это очень близкий бой. Я думаю, что все решится в клинче.

Я думаю, что Хамзат будет давить, пытаться повалить Косту. Если ему это удастся, то это будет большой проблемой для Косты. Но если Коста будет защищаться, сможет уйти и использовать удары, то для Хамзата это будет долгая ночь.

Это будет очень близкий бой, и все решится в клинче. Если Чимаев сможет повалить его, то победит Хамзат. Но если Коста сможет защититься и драться в стойке, то Коста победит».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Паулу Коста
Хамзат Чимаев
UFC
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