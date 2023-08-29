Алексеева считает, что Спивак нокаутирует Гана в первом-втором раунде

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о грядущем поединке топовых тяжеловесов организации Сирила Гана и Сергея Спивака.

«Думаю, Серега в первом или втором раунде нокаутирует Гана. У него и с борьбой все в порядке, и с ударной техникой, и силы духа там предостаточно. Кроме того, у него есть нужная поддержка рядом. Я считаю, что у Спивака есть все, чтобы быть чемпионом UFC», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Поединок Спивака и Гана возглавит турнир UFC Fight Night 226, который состоится 2 сентября в Париже.

На счету 28-летнего Сергея Спивака 16 побед и три поражения. В активе 33-летнего Гана 11 побед и два поражения.