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Адесанья: «Накрашу ногти и нокаутирую Стрикленда»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) заявил, что испытывает неприязнь к своему будущему оппоненту Шону Стрикленду (26-5).

«Он идиот, — сказал Адесанья в интервью MMA Fighting. — Я не собираюсь проигрывать идиоту. Он говорит, что не собирается проигрывать парню, который мастурбирует на мультики и красит ногти. Так вот, я собираюсь накрасить ногти и нокаутировать его своими накрашенными ногтями. Это меня мотивирует, заставляет вставать по утрам.

Я не слушаю людей, которые говорят мне, что я должен победить. Я слушаю только себя и свою команду, а этот парень уже вывел меня из себя своей энергией. Мне не нравится, что он говорит и как он пытается меня разозлить. Мне не нравится, как он себя ведет. Даже записи его спаррингов иногда появляются в моей ленте, и я думаю: «Что за хрень? Что он творит?» Он — чемпион своего зала, и он просто идиот».

Адесанья и Стрикленд подерутся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
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