Иржи Прохазка подерется с Алексом Перейрой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) встретится с экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (8-2) 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе. Об этом сообщил Дана Уайт.

Прохазка в конце 2022-го года выбыл из-за тяжелой травмы плеча. Из-за этого он отказался от титула чемпиона.

Перейра в последнем поединке победил Яна Блаховича (29-10) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.