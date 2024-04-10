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Джастин Гейджи: «Против Холлоуэя я должен драться так же, как против Фергюсона»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) ожидает кровопролитного боя с экс-чемпионом полулегкого дивизиона Максом Холлоуэем (24-7). Он отметил, что уверенность в себе — это ключевой фактор для бойца.

«Идеальный сценарий для меня — это драться так же, как в бою с Тони Фергюсоном. Надеюсь, что он выйдет из боя раньше, чем Тони, потому что боевой дух Тони не позволил ему сдаться. У Макса тот же дух, поэтому я ожидаю, что мы нанесем друг другу много урона. И мне это нравится.

Главное в себе — это уверенность. Вот почему Шон О’Мэлли так хорошо выступает, он уверен в себе. Уверенность влияет на результат боя», — сказал Гейджи в интервью ESPN MMA.

Гейджи и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи
Макс Холлоуэй
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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