Джамал Хилл: «Если я повалю Перейру, ему конец»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) считает, что если ему удастся занять позицию сверху в бою с чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой (9-2), он досрочно закончит бой.

«Посмотрим, смогу ли я его повалить. Если он вцепится в меня, ему конец! Я не Ян [Блахович]. Я не Иржи [Прохазка]. Я не один из тех чуваков, которые повалят тебя на землю и будут лежать. Когда я повалю тебя на землю, я залезу сверху и тебя отмудохаю. Точка.

Единственное, что он может сделать, это ударить меня. Он и раньше был на волоске от поражения. Мы видели, как его разбирают на части. Мы видели, как над ним доминировали. Мы видели, как его нокаутировали. Мы видели, как его били. Мы видели твой уровень, но вы никогда не видели мой уровень. Я даже не видел своего пика», — сказал Хилл UFC.

Перейра и Хилл возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.