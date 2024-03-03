Мокаев победил американца Переса на UFC Fight Night 238

Британский боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев победил американца Алекса Переса в поединке главного карда турнира UFC Fight Night 238, который проходит в Лас-Вегасе.

Мокаев выиграл единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Мухаммад Мокаев — уроженец Дагестана, он переехал в Англию вместе с семьей в возрасте 12 лет. Теперь на счету бойца 12 побед и ни одного поражения в ММА.

У 31-летнего Переса 8 поражений и 24 победы в смешанных единоборствах.