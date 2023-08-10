Гарри подерется с Магни на UFC 292

11-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Нил Магни (28-10) выйдет на коротком уведомлении против непобежденного 25-летнего ирландца Айана Гарри (12-0), который изначально должен был подраться с Джеффом Нилом (15-5), выбывшим из поединка из-за травмы. Поединок состоится 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Гарри в прошлом бою победил Дэниеля Родригеса (17-4) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 13 мая на UFC on ABC 4 в Шарлотте, США.

Магни в прошлом бою победил Филипа Ро (10-4) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.