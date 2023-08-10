Кори Сэндхаген назвал сроки возвращения в октагон

Четвертый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-4) заявил, что готов провести следующий бой только в 2024 году.

«Завтра мне сделают операцию, потом две недели буду ходить в гипсе, а затем начнется реабилитация. Через три месяца я смогу двигать рукой, а через полгода я на 100 процентов восстановлюсь, так что это не такая уж страшная травма. Я могу работать локтем. Это не травма колена или лодыжки, из-за которых я не смог бы ходить, так что я в порядке. Я буду работать над своим восстановлением и продолжать совершенствоваться», — сказал Сэндхаген в интервью Middle Easy.

Сэндхаген получил разрыв трицепса во время поединка с Робом Фонтом (20-7), однако победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.