Ган выразил сожаление после прекращения боя с Аспиналлом на UFC 321

Французский боец Сирил Ган прокомментировал прекращение боя за пояс в тяжелом весе на турнире UFC 321 с британцем Томом Аспиналлом.

«Мне очень жаль. Я очень сожалею об этом», — сказал в октагоне 35-летний спортсмен, упав на колени после официального объявления о том, что поединок был признан несостоявшимся.

В конце первого раунда француз попал пальцем в глаз 32-летнему Аспиналлу. Британец не сумел восстановиться за отведенные ему пять минут.