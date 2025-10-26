Аспиналл — после прекращения боя с Ганом: «Что я должен с этим делать? Я не понимаю»

Британский боец Том Аспиналл прокомментировал прекращение боя за пояс в тяжелом весе на турнире UFC 321 с французом Сирилом Ганом.

«Что я должен с этим делать? Я не понимаю. Это [ругательство]. Бой только начинался...» — сказал 32-летний спортсмен в октагоне.

В конце первого раунда 35-летний Ган попал пальцем в глаз Аспиналлу. Британец не сумел восстановиться за отведенные ему пять минут. В итоге поединок признали несостоявшимся.