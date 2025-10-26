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26 октября 2025, 06:33

Аспиналл — после прекращения боя с Ганом: «Что я должен с этим делать? Я не понимаю»

Павел Лопатко

Британский боец Том Аспиналл прокомментировал прекращение боя за пояс в тяжелом весе на турнире UFC 321 с французом Сирилом Ганом.

«Что я должен с этим делать? Я не понимаю. Это [ругательство]. Бой только начинался...» — сказал 32-летний спортсмен в октагоне.

В конце первого раунда 35-летний Ган попал пальцем в глаз Аспиналлу. Британец не сумел восстановиться за отведенные ему пять минут. В итоге поединок признали несостоявшимся.

Эпизод поединка Том Аспиналл&nbsp;&mdash; Сирил Ган.Аспиналл разочаровал — съел кучу джебов, все атаки по прямой, без преимущества в скорости мало что может
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Том Аспиналл
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