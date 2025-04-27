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Сегодня, 14:45

Гаджиев связал возможное возвращение UFC в Россию со стабилизацией политической обстановки

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о возможных сроках возвращения UFC в Россию.

«Я думаю, горизонт планирования такой, что стороны-организаторы реально рассчитывают на то, что к этому моменту политическая обстановка стабилизируется. В этом все дело», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее президент UFC Дана Уайт утвердительно ответил на вопрос о том, работает ли организация над возвращением турниров в Россию.

Камил Гаджиев
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