Глава UFC Уайт о возвращении турниров в Россию: «Мы мировой бизнес»
Президент UFC Дана Уайт утвердительно ответил на вопрос о том, работает ли организация над возвращением турниров в Россию.
«Российские бойцы все еще дерутся в UFC, несмотря на все дерьмо, что происходит вокруг. Мы мировой бизнес. Плохие вещи всегда происходят в мире, но и мы всегда вели бизнес одинаково», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66.
Последний турнир UFC в России прошел в ноябре 2019 года в Москве. До этого были шоу в Санкт-Петербурге (апрель 2019-го) и Москве (сентябрь 2018-го).
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