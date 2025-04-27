Глава UFC Уайт о возвращении турниров в Россию: «Мы мировой бизнес»

Президент UFC Дана Уайт утвердительно ответил на вопрос о том, работает ли организация над возвращением турниров в Россию.

«Российские бойцы все еще дерутся в UFC, несмотря на все дерьмо, что происходит вокруг. Мы мировой бизнес. Плохие вещи всегда происходят в мире, но и мы всегда вели бизнес одинаково», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 66.