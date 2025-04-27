Гаджиев заявил о тренде на участие атлетов из США в соревнованиях на территории России

Президент Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» оценил шансы на возвращение UFC в Россию.

«Думаю, все возможно. Российских бойцов становится все больше, выступления все более качественные. В принципе, такой турнир в России востребован. Конечно, это зависит не только от Дана Уайт, РФПИ. В целом, от политической ситуации. Как будто бы, ощущение, что мероприятия с участием, например, американских атлетов или промоушнов могут возвращаться в Россию. Наметился такой тренд», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее президент UFC Дана Уайт утвердительно ответил на вопрос о том, работает ли организация над возвращением турниров в Россию.

Последний турнир UFC в России прошел в ноябре 2019 года в Москве. До этого были шоу в Санкт-Петербурге (апрель 2019-го) и Москве (сентябрь 2018-го).