Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:11

Гаджиев — о реванше Царукян — Махачев: «Этот вызов очевиден»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о желании российского бойца Армана Царукяна провести реванш с чемпионом UFC в легкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Этот вызов очевиден. Царукян начал свою карьеру в UFC с того, что проиграл Махачеву. При этом сумел навязать ему конкурентный бой. И конечно, этот возможный реванш будет одним из лейтмотивов карьеры Царукяна. Если он выиграет еще раз, думаю, что UFC даст ему бой за титул. Поэтому реванш Махачев — Царукян возможно не за горами», — сказал Гаджиев «СЭ».

3 декабря на турнире UFC в Техасе Царукян нокаутировал Бенеила Дариуша в первом раунде. Теперь на счету Армана 21 победа и три поражения. Махачев — действующий чемпион в легком весе.

В последнем поединке в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби он нокаутировал Алекса Волкановски в первом раунде. Первый бой Махачева и Царукяна состоялся в апреле 2019 года. Махачев тогда победил решением судей.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Модель Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей в Америке
Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
В центре Парижа прошел митинг в поддержку жителей Донбасса
Голод не батька: поляки перешли на кражи продуктов в супермаркетах
Царукян нокаутировал американца Дариуша на турнире UFC в Техасе
Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Немков поздравил Царукяна с победой над Дариушем: «Не ожидал, что все так быстро произойдет»

Тактаров поздравил Царукяна с победой: «Желаю ему быстрее возмужать не как боец, а как личность!»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости