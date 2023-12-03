Тактаров поздравил Царукяна с победой: «Желаю ему быстрее возмужать не как боец, а как личность!»

Российский боец Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» победу российского бойца Армана Царукяна над американцем Бенеилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52 в Остине. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.

«Поздравляю Армана Царукяна с победой над Дариушем. Желаю ему удачи в дальнейшем. Также желаю ему быстрее пройти тот путь, когда у него уже будет способность контролировать себя и не добивать соперника, который лежит в отключке на полу. Другими словами, как можно быстрее возмужать не как боец, а как личность!» — сказал Тактаров «СЭ».

На счету 27-летнего россиянина 21 победа и 3 поражения. У 34-летнего американца — 6 поражений и 22 победы.