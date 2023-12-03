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Сегодня, 11:05

Немков поздравил Царукяна с победой над Дариушем: «Не ожидал, что все так быстро произойдет»

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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал «СЭ» победу российского бойца Армана Царукяна над американцем Бенэилом Дариушем на турнире UFC on ESPN 52 в Остине. Бой закончился техническим нокаутом в первом раунде.

«Если честно, не ожидал, что Арман так быстро победит. Очень рад, что он смог это сделать. Поздравляю его с победой. Когда он шел на бой, он везде говорил, что хочет завершить его досрочно, и он это сделал — ярко на второй минуте. Для бойцов организация таких боев очень интересна. Ему в скором времени могут дать бой за титул, либо претендентский. Арману надо подраться с кем-то, чтобы не простаивать, или ему придется подождать полгода», — сказал Немков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

На счету 27-летнего россиянина 21 победа и 3 поражения. У 34-летнего американца — 6 поражений и 22 победы.

3&nbsp;декабря. Бенеил Дариуш&nbsp;&mdash; Арман Царукян. Царукян вырубил Дариуша коленом за минуту! Арман ворвался в топ-5 легкого веса UFC

Арман Царукян
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