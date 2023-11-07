О'Мэлли: «Вера написал мне: «Спасибо, что выбрал меня. В прошлом бою мне крупно повезло»»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) отреагировал на анонс боя с шестым номером рейтинга эквадорцем Марлоном Верой (21-8).

«Я очень рад бою с Чито, — сказал О'Мэлли в эфире программы The MMA Hour. — Я не испытываю большей радости от боя, чем от этого. Я хочу этого боя. Мне кажется, что это идеальный момент. После первого боя все говорили: «Ты должен получить реванш». Я всегда отвечал: «Реванш будет тогда, когда я этого захочу. Когда придет время для реванша, я потребую его, и я его получу».

Я мог бы получить реванш раньше, если бы захотел. Но тогда я думал, что еще не время. Сейчас самое время. Так что я очень рад этому поединку. Я хотел бы провести два боя в следующем году, так что март — это самое то.

[Чито] на самом деле написал мне сообщение. Он написал: «Эй, брат, спасибо, что выбрал меня для своего следующего боя. В прошлом бою мне крупно повезло. Это безумие. Ты надрал мне задницу. Лол», и я просто подумал: «О, это очень круто. Он наконец признал это». Он написал мне, а я не ответил.

Я собираюсь уничтожить этого парня. Я не чувствую, что это что-то личное, потому что мне кажется, что если бы этого боя никогда не было, он бы меня не волновал. Я никогда не терял сон в связи с тем боем. Я действительно остаюсь непобедим".

О'Мэлли и Вера подерутся в марте 2024-го на UFC 299. В первом бою Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.