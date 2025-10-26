Гаджиев объяснил, что нужно сделать Волкову для завоевания пояса UFC в тяжелом весе

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о готовности Александра Волкова к бою за титул UFC в тяжелом весе.

«Пока он не готов. Но время для этого есть. У Саши есть пробелы. Надо прибавить в защите от тейкдаунов. Пока это все выглядит слишком неказисто», — сказал Гаджиев «СЭ».

25 октября Волков одержал победу раздельным решением судей над Жаилтоном Алмейдой на турнире UFC 321. Теперь он является претендентом на бой за титул в тяжелом весе. На счету 37-летнего россиянина 39 побед и 11 поражений в ММА.