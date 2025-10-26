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26 октября 2025, 17:01

Гаджиев — о срыве боя Аспиналла и Гана: «Это помешает Волкову в борьбе за титул»

Александр Абустин
корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» бой за пояс в тяжелом весе на турнире UFC 321 между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом, который признан несостоявшимся из-за тычка в глаза.

«Сложно судить Аспиналла. Люди говорят, что он слился с боя. Но это надо быть Аспиналлом, которому попали пальцем в глаз, чтобы оценить ущерб. Эта ситуация плоха для Волкова. Она помешает ему в борьбе за титул. На самом деле, может, для него это и неплохо. У него будет больше времени, чтобы подготовиться. Но ему все равно придется с кем-то драться, если назначат реванш Аспиналла с Ганом», — сказал Гаджиев «СЭ».

В ночь на 26 октября бойцы встретились в главном поединке турнира UFC 321. В первом раунде Ган ткнул Аспиналлу в глаза пальцами, в результате чего британец не смог продолжить бой. Поединок признан несостоявшимся.

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Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
Том Аспиналл
Камил Гаджиев
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