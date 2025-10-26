Хабиб Нурмагомедов поздравил Алискерова с победой над Пак Чун Еном: «Я знаю, что ты можешь еще лучше»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу Икраму Алискерову после его победы над Пак Чун Еном на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Мои поздравления, брат. Я знаю, что ты можешь еще лучше», — написал Нурмагомедов в соцсети.

Поединок продлился все три раунда и завершился со счетом 30:27, 30:27, 30:27 в пользу Алискерова.

На счету 32-летнего бойца теперь 17 побед и 2 поражения в ММА.