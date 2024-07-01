ФНС прокомментировала задолженность Хабиба Нурмагомедова

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали о задолженности бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее появилась информация, что налоговая арестовала счета спорстмена из-за долга в 297 миллионов рублей.

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году», — приводит ответ ФНС ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. Он не потерпел ни одного поражения, одержав 29 побед в ММА.

Налоговая арестовала счета Хабиба. Бойцу грозит штраф и даже лишение свободы