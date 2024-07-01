Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:31

ФНС прокомментировала задолженность Хабиба Нурмагомедова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали о задолженности бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее появилась информация, что налоговая арестовала счета спорстмена из-за долга в 297 миллионов рублей.

«Основанием возникновения задолженности Хабиба Нурмагомедова стала неуплата налогов, пеней и штрафов. Это подтверждено вступившим в законную силу решением по результатам выездной налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году», — приводит ответ ФНС ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гейджи. Он не потерпел ни одного поражения, одержав 29 побед в ММА.

Налоговая арестовала счета Хабиба. Бойцу грозит штраф и даже лишение свободы

Источник: ТАСС
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт раскрыла свои отношения
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Губернатор сообщил об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлович заявил, что в бою с Волковым многое пошло не так

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости