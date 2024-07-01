Mash: ФНС заблокировала счета Хабиба из-за долга в 297 миллионов
Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, долг спортсмена составляет 297 миллионов рублей.
Ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца, одна из которых занималась туризмом. Причиной стали недостоверные сведения в официальных бумагах. Счета Хабиба заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда.
35-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года, не потерпев ни одного поражения и одержав 29 побед.
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