Mash: ФНС заблокировала счета Хабиба из-за долга в 297 миллионов

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, долг спортсмена составляет 297 миллионов рублей.

Ранее ФНС закрыла несколько фирм бойца, одна из которых занималась туризмом. Причиной стали недостоверные сведения в официальных бумагах. Счета Хабиба заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда.