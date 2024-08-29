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Сегодня, 10:32

Фергюсон ответил Хабибу: «Старый толстопуз, трус и курица»

Давид Хачатрян
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Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-11) резко высказался в адрес бывшего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в социальных сетях после того, как тот заявил, что единственный шанс Фергюсона на победу над ним — это лаки-панч.

«Я собирался оставить тебя в покое, но просто не смог удержаться, ты, жирный хрен. Ну и чертов трус, курица. Продолжай прятаться, Хабибер 29-1. Начинается день тирамису. До дальнейших распоряжений, пусть старый толстопуз знает, который час, команда», — написал Фергюсон.

Майкл Кьеза (17-7) победил Фергюсона в его последнем бою сабмишном в первом раунде. Поединок состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
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