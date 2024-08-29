Джо Роган: «Топурия — один из лучших бойцов в мире. Этот парень просто невероятен»

В недавнем выпуске своего подкаста The Joe Rogan Experience комментатор UFC Джо Роган выразил восхищение скоростью рук и техникой действующего чемпиона в полулегком весе Илии Топурии (15-0).

«Илия Топурия — один из лучших бойцов в мире. Этот парень просто невероятен. Одна из феноменальных вещей в нем — это его техника. Посмотрите, как он наносит удары! Видите, как он двигает головой? Чуть скользит. Скорость, чувак, чертова скорость. Посмотрите на скорость рук. Невероятно. Если бы вы только знали, как сложно это сделать и сделать это так быстро», — сказал Роган.

Топурия и Макс Холлоуэй (26-7) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.