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Сегодня, 09:05

Зал American Top Team обратился к Дрейку с просьбой не ставить на их бойцов

Давид Хачатрян
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Американский зал American Top Team, где тренируются многие известные бойцы, обратился в соцсетях к рэперу Дрейку с просьбой не делать ставки на их клиентов.

В заведении занимаются такие спортсмены, как 1-й номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3), 4-й номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-9), 8-й номер рейтинга в легком весе Матеуш Гамрот (24-2) и другие.

«Дорогой Дрейк. Пожалуйста, не ставь деньги на кого бы то ни было из наших бойцов. С уважением», — сказано в аккаунте зала в соцсети X.

«Проклятие Дрейка» — это популярный интернет-мем и суеверие, согласно которому, когда канадский рэпер публично поддерживает спортивную команду или спортсмена, они часто проигрывают или показывают плохие результаты. Это представление стало в некотором роде культурной шуткой.

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