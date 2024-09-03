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Сегодня, 21:45

Федору Емельяненко не предлагали бой с Орловским

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Федору Емельяненко не поступало предложений о поединке против бывшего чемпиона UFC в тяжелой весовой категории Андрея Орловского, сообщает Metaratings.ru.

Емельяненко и Орловский уже ранее встречались в июле 2008 года. В этом поединке, который был остановлен в первом раунде, Федор одержал победу нокаутом.

На счету Емельяненко в смешанных единоборствах 40 побед и 7 поражений, еще один его бой признан несостоявшимся. В активе Орловского 34 победы и 24 поражения, а еще два поединка признаны несостоявшимися.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Орловский
Федор Емельяненко
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