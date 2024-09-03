Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:30

Хабиб — о бое с Порье: «Он реально думал, что я сдамся на глазах у своего отца?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой победный поединок против американца Дастина Порье, который состоялся в сентябре 2019 года.

«Должен признать, что его гильотина на правую руку очень хороша. Он всегда пытается ее провернуть.

Все проходило согласно плану, который был рискованным. Надо было действовать внимательно и осторожно. Когда я избавился от гильотины, понял, что нахожусь в выигрышном положении. После чего забрал его спину и задушил.

Думаю, что этот парень сумасшедший. Он реально считал, что я сдамся на глазах своего отца?» — приводит слова Хабиба MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя против Джастина Гэтжи. Россиянин ушел непобежденным с рекордом 29-0.

Дастин Порье
Хабиб Нурмагомедов
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Иранский волейболист не помещается в кровать на Паралимпиаде-2024
Салах допустил уход из «Ливерпуля» летом 2025 года
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Главные интриги КХЛ перед стартом сезона 2024/25
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости