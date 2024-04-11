Майкл Биспинг: «Царукян способен сделать с Оливейрой то, что сделал Махачев»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) дал прогноз на бой между первым номером рейтинга в легком весе Чарльзом Оливейрой (24-9) и четвертым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (21-3).

«Я думаю, что Арман Царукян способен сделать то, что сделал Ислам Махачев в бою с Оливейрой, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Чарльз идет вперед, у него есть сила в руках, и он никого не боится, но иногда он допускает ошибки. Ислам обыграл его в его же игре. Я думаю, что и Царукян способен на это. Сможет ли он провести ему тейкдаун? Да. Даст ли он ему бой в стойке? Да. Он лучше как борец? Да. Сможет ли он нивелировать угрозу джиу-джитсу Чарльза? Да. Вспомните бой Чарльза с Полом Фелдером, который просто был начеку и разбивал Чарльза локтями.

Чарльз Оливейра — один из моих любимых бойцов, и у меня разрывается сердце, но в этом бою он проиграет. Я верю, что Арман Царукян — следующий претендент на титул».

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.