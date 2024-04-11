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Сегодня, 07:24

Чейл Соннен: «Оливейра не хочет драться с Махачевым»

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) уверен, что первый номер рейтинга в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) избегает боя с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1).

«Оливейра ясно дал понять, что не хочет драться с Исламом. Он дал это понять еще до их боя в октябре, который был сорван из-за пореза. Оливейра и его менеджер в течение последних семи дней давали интервью, в которых заявили, что, если они выиграют бой [на UFC 300], то хотят получить Конора Макгрегора. Если вы сидите и ждете Конора Макгрегора, значит, вы останетесь без боев», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Оливейра и Арман Царукян (21-3) подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
Чейл Соннен
UFC
ММА
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