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Роберт Уиттакер: «Павлович обладает какой-то пугающей силой»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) заявил, что у четвертого номера рейтинга в тяжелом весе Тома Аспиналла (13-3) есть все, чтобы победить второго номера рейтинга в тяжелом весе Сергея Павловича (18-1).

«Бой может пройти по двум сценариям, — начал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast. — Первый: Аспиналл слишком быстро победит. Использует джеб и бьет до тех пор, пока не победит техническим нокаутом. Сложно представить, чтобы тяжи дрались пять раундов. Фишка Аспиналла — это то, что он не торопится, при этом он большой парень, но быстрый и легкий на ногах.

Второй сценарий: Павлович прет вперед и вырубает Аспиналла. Павлович обладает какой-то пугающей силой. Он, наверное, самый тяжело бьющий боец в тяжелом весе на данный момент. Я даже не знаю, на кого ставить…

Я выберу Аспиналла. Ему нужно использовать джеб, дистанцию, проводить тейкдауны, бить ногами, чтобы замедлить Павловича, и когда он [Павлович] начнет сбавлять обороты, Аспиналл сделает свое дело».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.

Роберт Уиттакер
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
ММА
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