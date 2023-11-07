Роберт Уиттакер: «Павлович обладает какой-то пугающей силой»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) заявил, что у четвертого номера рейтинга в тяжелом весе Тома Аспиналла (13-3) есть все, чтобы победить второго номера рейтинга в тяжелом весе Сергея Павловича (18-1).

«Бой может пройти по двум сценариям, — начал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast. — Первый: Аспиналл слишком быстро победит. Использует джеб и бьет до тех пор, пока не победит техническим нокаутом. Сложно представить, чтобы тяжи дрались пять раундов. Фишка Аспиналла — это то, что он не торопится, при этом он большой парень, но быстрый и легкий на ногах.

Второй сценарий: Павлович прет вперед и вырубает Аспиналла. Павлович обладает какой-то пугающей силой. Он, наверное, самый тяжело бьющий боец в тяжелом весе на данный момент. Я даже не знаю, на кого ставить…

Я выберу Аспиналла. Ему нужно использовать джеб, дистанцию, проводить тейкдауны, бить ногами, чтобы замедлить Павловича, и когда он [Павлович] начнет сбавлять обороты, Аспиналл сделает свое дело».

Павлович и Аспиналл подерутся за временный титул чемпиона в тяжелом весе 11 ноября на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой станет со-главным событием вечера.