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Сегодня, 10:35

Стрикленд отреагировал на анонс его боя с дю Плесси в Канаде: «Вы издеваетесь?!»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) расстроен, что его бой с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (20-2) состоится в Канаде.

«Почему Канада?! Жорж Сен-Пьер, ты это устроил?! Там нет ни оружия, ни свободы слова... UFC, ты издеваешься надо мной?!» — написал Стрикленд в соцсети X, а затем добавил в другой соцсети: «Ну что ж, Канада, пора принести вам всем немного свободы. Я не хотел сражаться ни в январе, ни в Канаде, но меня попросили помочь паре дам сделать их работу... а ведь они называют меня сексистом...»

Стрикленд проведет первую защиту титула в бою против дю Плесси 20 января 2024-го на UFC 297 в Торонто, Канада.

Дрикус Дю Плесси
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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