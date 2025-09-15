Конор Макгрегор объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Ирландии

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Ирландии.

4 сентября спортсмен призывал соотечественников выдвинуть его кандидатуру на предстоящем голосовании.

«После тщательного обдумывания и консультаций со своей семьей я снимаю свою кандидатуру с президентской гонки. Это было нелегкое решение, но на данный момент оно является правильным.

Хотя я не буду участвовать в этих выборах, моя приверженность Ирландии на этом не заканчивается. Я буду продолжать служить своему народу, используя международную платформу для продвижения ирландских интересов за рубежом, укреплять наши экономические возможности и выступать за прозрачность и ответственность в общественной жизни внутри страны», — написал Макгрегор с соцсети.

Президентские выборы в Ирландии запланированы на 11 ноября 2025 года. С ноября 2011-го пост занимает Майкл Хиггинс.