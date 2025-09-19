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Сына экс-чемпиона UFC Джексона взяли под арест за избиение рестлера Смита

Сергей Ярошенко

Боец ММА Раджа Джексон арестован за избиение рестлера Стюарта Смита на шоу Knokx Pro Wrestling в Калифорнии, сообщает TMZ Sports.

По информации источника, Джексон был арестован в четверг. Ему было предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Боец находится под стражей, ему назначен залог в размере 50 тысяч долларов.

Раджа Джексон избил рестлера Стюарта Смита.Сын экс-чемпиона UFC избил рестлера до потери сознания. Теперь инцидент расследует полиция

Во время августовского поединка Смита с другим рестлером Джексон вышел на ринг, поднял и бросил его на настил, а затем нанес более 20 ударов в голову потерявшего сознание соперника. Отмечается, что участие Джексона, являющегося сыном бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона, в бою было запланировано, однако настоящие удары не входили в сценарий шоу.

Смит был госпитализирован с тяжелыми травмами головы. В настоящее время он проходит восстановление дома.

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Куинтон Джексон
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