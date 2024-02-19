Волкановски: «Я возьму паузу, мне нужно немного отдохнуть»

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-4) пообещал вернуть себе пояс чемпиона к концу года.

«Ты не можешь всегда побеждать. Прошлой ночью я чувствовал себя потрясающе. Думаю, что я забрал первый раунд, во втором начал набирать обороты, но он проделал хорошую работу, загнав меня к клетке и поймав ударом.

В следующий раз все будет по-другому. Я возьму паузу, мне нужно немного отдохнуть. Я хочу реванша в Испании. Очевидно, что это произойдет не раньше чем к концу года. Поэтому самое время провести время с семьей, отдохнуть, а потом вернуться и сделать свою работу. Запомните мои слова, в следующем бою я сделаю все правильно и верну пояс», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Илия Топурия (15-0) нокаутировал Волкановски во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.