Камил Гаджиев объяснил, почему не считает Джона Джонса величайшим бойцом

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отметил, что у экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) было много «осечек», которые не позволяют считать его величайшим.

«Считаю ли я Джонса круче, чем Хабиба? Нет, не считаю. Я скажу, почему, потому что, как мне кажется, в полутяжелом весе конкуренция ниже. Да, были крутейшие бои с [Даниэлем] Кормье, здесь вопросов нет, с [Александром] Густафссоном. Но как бы там ни было, все равно легкий вес есть легкий вес. Это раз. И второе, у Джонса в карьере было много осечек, которые не позволяют считать его величайшим. Талантливым бойцом — да, возможно, но не величайшим. Потому что величайшее — это не только про бои», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Наследие Джонса в ММА очень сложное: многие фанаты и аналитики признают его невероятное мастерство и в то же время отмечают противоречия, которые окружали его карьеру, включая юридические проблемы и проваленные допинг-тесты.