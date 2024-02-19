Уиттакер рассказал, готов ли он подраться со Стриклендом

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) допускает, что следующий поединок проведет против экс-чемпиона дивизиона Шона Стрикленда (28-6).

«Это может произойти. В среднем весе много вариантов, каждый может подраться с каждым в любое время и в любом месте. UFC всегда предоставляли мне соперников, и мне не приходилось выбирать, поэтому я не буду менять свой подход», — сказал Уиттакер на пресс-конференции.

Уиттакер одолел шестого номера рейтинга Пауло Косту (14-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой стал со-главным событием вечера и состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.