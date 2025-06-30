Заслуженный тренер СССР Гусейнов: «Я сказал Хабибу: разве можно людей за деньги бить?!»

Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Магомед Гусейнов в интервью «СЭ» подверг ММА критике.

«Слушай, посмотри сюда! Я никогда не приветствовал этот вид спорта! Это не вид спорта! — сказал Гусейнов. — Человека бить разве можно за деньги?! Это для меня абсолютно нет. Никакой морали в этом виде спорта нет! Я Хабибу Нурмагомедову тоже сказал это! Его покойный отец был моим другом, у нас постоянные споры были из-за этого. Для меня это не спорт. Все эти бойцы... Выигрывают те, кто может в ногу проходить, класть на лопатки и бить. Благодаря вольной борьбе, которая есть в Дагестане, благодаря этому виду спорта все бойцы Дагестана и выигрывают!»