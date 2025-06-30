Бокс/ММА
30 июня, 19:05

Заслуженный тренер СССР Гусейнов: «Я сказал Хабибу: разве можно людей за деньги бить?!»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Магомед Гусейнов в интервью «СЭ» подверг ММА критике.

«Слушай, посмотри сюда! Я никогда не приветствовал этот вид спорта! Это не вид спорта! — сказал Гусейнов. — Человека бить разве можно за деньги?! Это для меня абсолютно нет. Никакой морали в этом виде спорта нет! Я Хабибу Нурмагомедову тоже сказал это! Его покойный отец был моим другом, у нас постоянные споры были из-за этого. Для меня это не спорт. Все эти бойцы... Выигрывают те, кто может в ногу проходить, класть на лопатки и бить. Благодаря вольной борьбе, которая есть в Дагестане, благодаря этому виду спорта все бойцы Дагестана и выигрывают!»

Хабиб Нурмагомедов
  • barsja

    Бить человека за деньги нельзя. А бросать его на ковер за деньги можно. Вот в этом и состоит главная мораль вольной борьбы.

    01.07.2025

  • Bodhishatva

    Посмотрел интервью. Интервью спортсмена, а не бизнесмена. Патриота, а не понтореза. С таким мужиком хочется быть знакомым, чтоб он при встрече тебя узнавал. Я боксом занимался, у нас такие тренеры были. Отцы. Очень приятно, что пальцы вверх стоят. Спасибо!

    01.07.2025

  • _Mike N_

    Пусть еще спросит "бойца" Хасбика за что он кота побил ?

    30.06.2025

