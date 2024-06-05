Егоров подерется с Глэнтоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 7 июня

«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве в пятницу, 7 июня. В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Брендоном Глэнтоном. Формат боя — 4 раунда по 3 минуты.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

32-летний Егоров — чемпион Европы и России, чемпион по версии Aiba Professional Boxing (2015), WBA Gold (2019-н.в.), IBF International (2019). Его рекорд в профессиональной карьере — 13 побед, 1 поражение.

32-летний Глентон входит в топ-15 рейтингов WBC и WBO в первом тяжелом весе. На его счету рекорд — 19 побед, 2 поражения.