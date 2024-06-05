Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:15

Егоров — Глэнтон: дата и время начала боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Егоров подерется с Глэнтоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 7 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Егоров и Брэндон Глэнтон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве в пятницу, 7 июня. В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом весе между россиянином Алексеем Егоровым и американцем Брендоном Глэнтоном. Формат боя — 4 раунда по 3 минуты.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В прямом эфире поединки основного карда покажет федеральный телеканал РЕН ТВ. Трансляция начнется в 23.00 мск. В полном объеме вечер бокса будет доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

32-летний Егоров — чемпион Европы и России, чемпион по версии Aiba Professional Boxing (2015), WBA Gold (2019-н.в.), IBF International (2019). Его рекорд в профессиональной карьере — 13 побед, 1 поражение.

32-летний Глентон входит в топ-15 рейтингов WBC и WBO в первом тяжелом весе. На его счету рекорд — 19 побед, 2 поражения.

Бокс
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Игроку «Вест Хэма» Пакета грозит пожизненная дисквалификация за ставки
«Флорида» во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
«Эдмонтон» - кладбище русских талантов? Почему финалисты Кубка Стэнли играют без наших хоккеистов
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе
Популярное видео
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавьер Мендес: «Я хочу увидеть бой Махачева и Конора»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости