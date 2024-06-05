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Сегодня, 19:00

UFC Fight Night Каннонир — Имавов: где смотреть трансляцию боев турнира

Имавов подерется с Каннониром на UFC Fight Night 242 9 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джаред Каннонир.
Фото Global Look Press

Французский боец российского происхождения Нассурдин Имавов и американец Джаред Каннонир сойдутся в главном событии UFC Fight Night 242 в ночь с 8 на 9 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция турнира. Видеотрансляция UFC Fight Night 242 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Нассурдин Имавов
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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