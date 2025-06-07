Азамат Мурзаканов — Брендсон Рибейро: онлайн-трансляция боя UFC 316 начнется ориентировочно в 4.00 мск

Азамат Мурзаканов и Брендсон Рибейро встретятся на турнире UFC 316

Россиянин Азамат Мурзаканов и бразилец Брендсон Рибейро встретятся в предварительном карде турнира UFC 316 в ночь на воскресенье, 8 июня. Поединок состоится на арене «Пруденшал Центр» в Ньюарке (США) и начнется около 4.00 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Мурзаканов — Рибейро

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC 316. Результаты поединков можно отслеживать в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире бой Мурзаканов — Рибейро будут показывать UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

Мурзаканов одержал 14 побед в 14 поединках на профессиональном уровне. На счету Рибейро — 17 побед, 7 поражений и один несостоявшийся поединок.