Пенья победила Пеннингтон и вернула титул чемпионки UFC в легчайшем весе

Американка Джулианна Пенья победила соотечественницу — чемпионку UFC в легчайшем весе — Ракель Пеннингтон в соглавном бою на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (Юта).

Поединок продлился все пять раундов, Пенья выиграла у Пеннингтон раздельным решением судей — 48-47, 47-48, 48-47.

35-летняя Пенья после двухлетнего перерыва вернула чемпионский пояс после поражения бразильянке Аманде Нуньес. У 36-летней Пеннингтон прервалась серия из 6 побед подряд.